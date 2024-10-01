Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim\'de Başlıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenecek 14. Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, fuarın tanıtımı dolayısıyla Sekapark'ta bir kafede düzenlenen toplantıda, kültür ve fikir dünyasına yeni bir soluk kazandırma hedefiyle 2009 yılında başlattıkları fuarda bugüne kadar 7,4 milyona yakın ziyaretçiyi, sevdiği yazarlarla buluşturduklarını söyledi.

Bu yıl fuarın, sadece yayınevlerinin kitaplarını sergilediği etkinlik olmaktan çok fikirlerin ve gündemin tartışıldığı platform haline geldiğini aktaran Baraçlı, şöyle devam etti:

"Fuar, kültürel mirasımıza katkı sunarken toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oldu. 2009 yılında 10 bin ziyaretçiyle başlayan bu yolculukta geçtiğimiz yıl 988 bin 444 kitapseverle buluştuk. 9 gün sürecek fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları okurlarıyla buluşacak. Kitap dostlarının her yıl sabırsızlıkla beklediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Türkiye'nin en önemli edebiyatçıları geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocaelili okurlarıyla buluşacak. Bu kapsamda 800 yazar Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olacak."

"Mağdur insanların sesini Kocaeli Kitap Fuarı'ndan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz"

Baraçlı, fuarın resmi açılışının, 4 Ekim Cuma akşamı saat 19.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacağını aktararak, etkinliğin onur konuğunun Prof. Dr. Sadettin Ökten olacağını kaydetti.

Fuarın bu yılki temasının, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendiğini dile getiren Baraçlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun acı çeken, savaşın soğuk ve acımasız her türlü zulmünü yaşayan mağdur insanların sesini Kocaeli Kitap Fuarı'ndan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Bu tema çerçevesinde savaşların, sürgünlerin ve insanlık tarihinin en acı dolu sayfalarının ardından yazılmış edebi eserleri, yazarlarımız ve akademisyenlerimizle masaya yatıracağız. Bu yıl dünya genelinde savaşların gölgesinde büyüyen hikayeleri edebiyatın aydınlatıcı gücüyle yeniden düşünmek ve vicdanlarımızı harekete geçirmek istiyoruz. 7 Ekim'in 1'inci yılında daha güçlü tepkiler sunmak adına Yücel Arzen'in Filistin için bestelediği eserlerden oluşan konser ve söyleşi ile sanat ve edebiyatın gücünde Filistin anlatısını canlı tutacağız. Bizzat İsrail vatandaşları tarafından siyonizmin acımasız ve yok edici ateşiyle günlerce süren tehlikeli bir televizyonculuk anlayışıyla kurgulanan ve bu büyük zulmün tarihe kaydı olan belgesel de Kocaeli Kitap Fuarı'mızda seyircisiyle buluşacak."

Baraçlı, Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu sene 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı öngördüklerine işaret ederek, ziyaretçilerin fuar alanına ulaşımda sıkıntı yaşamaması için tüm imkanları seferber ettiklerini sözlerine ekledi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de fuara paydaş olarak tüm birimleriyle destek verdiklerini belirtti.

KOÜ'de eğitim gören 63 bin öğrencinin tamamının fuara katılımını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Eren, fuarda ayrıca KOÜ'nün "Rektörler Buluşması" gibi etkinlikler gerçekleştireceğini kaydetti.

Doç Dr. Eren, "Bunlar Kocaeli adına çok güzel gelişmeler. Kocaeli, üniversite ve kent işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştiği yerdir. Geçen yıl fuarı 1 milyona yakın kişi ziyaret etti. Bu yıl bu sayının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.