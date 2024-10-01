Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim'de Başlıyor

Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim\'de Başlıyor

Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Ekim'de 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' temasıyla düzenlenecek.

01.10.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla düzenlenecek 14. Kocaeli Kitap Fuarı, 5-13 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, fuarın tanıtımı dolayısıyla Sekapark'ta bir kafede düzenlenen toplantıda, kültür ve fikir dünyasına yeni bir soluk kazandırma hedefiyle 2009 yılında başlattıkları fuarda bugüne kadar 7,4 milyona yakın ziyaretçiyi, sevdiği yazarlarla buluşturduklarını söyledi.

Bu yıl fuarın, sadece yayınevlerinin kitaplarını sergilediği etkinlik olmaktan çok fikirlerin ve gündemin tartışıldığı platform haline geldiğini aktaran Baraçlı, şöyle devam etti:

"Fuar, kültürel mirasımıza katkı sunarken toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oldu. 2009 yılında 10 bin ziyaretçiyle başlayan bu yolculukta geçtiğimiz yıl 988 bin 444 kitapseverle buluştuk. 9 gün sürecek fuarda her yıl olduğu gibi edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları okurlarıyla buluşacak. Kitap dostlarının her yıl sabırsızlıkla beklediği Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu yıl 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek. 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılacak. Türkiye'nin en önemli edebiyatçıları geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kocaelili okurlarıyla buluşacak. Bu kapsamda 800 yazar Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk olacak."

"Mağdur insanların sesini Kocaeli Kitap Fuarı'ndan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz"

Baraçlı, fuarın resmi açılışının, 4 Ekim Cuma akşamı saat 19.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacağını aktararak, etkinliğin onur konuğunun Prof. Dr. Sadettin Ökten olacağını kaydetti.

Fuarın bu yılki temasının, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendiğini dile getiren Baraçlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun acı çeken, savaşın soğuk ve acımasız her türlü zulmünü yaşayan mağdur insanların sesini Kocaeli Kitap Fuarı'ndan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz. Bu tema çerçevesinde savaşların, sürgünlerin ve insanlık tarihinin en acı dolu sayfalarının ardından yazılmış edebi eserleri, yazarlarımız ve akademisyenlerimizle masaya yatıracağız. Bu yıl dünya genelinde savaşların gölgesinde büyüyen hikayeleri edebiyatın aydınlatıcı gücüyle yeniden düşünmek ve vicdanlarımızı harekete geçirmek istiyoruz. 7 Ekim'in 1'inci yılında daha güçlü tepkiler sunmak adına Yücel Arzen'in Filistin için bestelediği eserlerden oluşan konser ve söyleşi ile sanat ve edebiyatın gücünde Filistin anlatısını canlı tutacağız. Bizzat İsrail vatandaşları tarafından siyonizmin acımasız ve yok edici ateşiyle günlerce süren tehlikeli bir televizyonculuk anlayışıyla kurgulanan ve bu büyük zulmün tarihe kaydı olan belgesel de Kocaeli Kitap Fuarı'mızda seyircisiyle buluşacak."

Baraçlı, Kocaeli Kitap Fuarı'nda bu sene 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlamayı öngördüklerine işaret ederek, ziyaretçilerin fuar alanına ulaşımda sıkıntı yaşamaması için tüm imkanları seferber ettiklerini sözlerine ekledi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de fuara paydaş olarak tüm birimleriyle destek verdiklerini belirtti.

KOÜ'de eğitim gören 63 bin öğrencinin tamamının fuara katılımını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Eren, fuarda ayrıca KOÜ'nün "Rektörler Buluşması" gibi etkinlikler gerçekleştireceğini kaydetti.

Doç Dr. Eren, "Bunlar Kocaeli adına çok güzel gelişmeler. Kocaeli, üniversite ve kent işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştiği yerdir. Geçen yıl fuarı 1 milyona yakın kişi ziyaret etti. Bu yıl bu sayının artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Edebiyat, kocaeli, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:51 Didim’de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü Didim'de boşanma aşamasındaki kadın, eşi tarafından öldürüldü
09:17 İzmir’de şaşkına çeviren hırsızlık Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı İzmir'de şaşkına çeviren hırsızlık! Çay kaşığı ile otomobilin kapısını açıp çaldı
09:16 Kabine sonrası Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
08:51 İsrail’den Lübnan’a “Kuzeyin Okları“ operasyonu ABD işgale tam destek verdi, İran’ı açık açık uyardı İsrail'den Lübnan'a "Kuzeyin Okları" operasyonu! ABD işgale tam destek verdi, İran'ı açık açık uyardı
08:08 Narin’in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir Narin'in babası katil olarak şüphelendiği ismi açıkladı: O adam canidir
07:40 Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 20:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Kitap Fuarı 5 Ekim'de Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement