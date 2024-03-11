Kocaeli Valiliği, Derince ilçesinde 10 aileyi ziyaret etti

Kocaeli Valiliğince yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Derince ilçesinde 10 aile ziyaret edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engellileri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Selda Yavuz, ramazanın ilk günü Derince Çınarlı Mahallesi'nde 10 aileyi ziyaret edip, ihtiyaç durumlarını yerinde inceledi. Ailelerin taleplerini dinleyen Selda Yavuz, Vali Yavuz'un selamlarını iletti.
Ziyaretler sırasında rastladığı vatandaşlarla da sohbet eden Yavuz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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