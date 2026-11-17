Kocaköy'de husumetli iki grubun kavgası 7 kişiyi hastanelik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi Günalan Mahallesi'nde sabah saatlerinde husumetli iki grubun tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralanarak Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun taşlı, sopalı kavgasında 7 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kocaköy ilçesi Günalan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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