DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grubun taşlı, sopalı kavgasında 7 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaköy ilçesi Günalan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.