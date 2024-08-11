Kocasinan Belediyesi Öncülüğünde Ekolojik Pazar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kocasinan Belediyesi Öncülüğünde Ekolojik Pazar Açıldı

Kocasinan Belediyesi Öncülüğünde Ekolojik Pazar Açıldı

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar', Erciyesevler Mahallesi'nde açıldı. Pazarda sertifikalı organik ürünler satışa sunulacak.

11.08.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", Erciyesevler Mahallesi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkıları ile hazırlanan pazarın açılışına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu yıl 12'ncisini gerçekleştirdiğimiz ekolojik pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu pazarı diğer pazarlardan ayıran en büyük özelliği ürünlerin organik yetiştirilmesidir. Pazardaki 32 çiftçimizin her birinin sertifikalı olması önemli. Bu pazar köy, organik veya doğal pazar değildir. Sertifikalı ürünlerin olduğu üreticiler, burada satış yapabiliyor. Buraya genel ürünlerin hepsi bakanlık tarafından denetlenerek üretiliyor. Nihayetinde sertifikasını alan çiftçilerimizin ürünlerini sattığı bir pazardır."

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek ise ürünlerin topraktan sofraya kadar denetimlerini sağladıklarını anlatarak, üretici ile tüketici arasında köprü oluşturduklarını ifade etti.

Erciyesevler Mahallesi'nde açılan pazar kasım ayına kadar pazar günleri hizmet verecek.

Kaynak: AA

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Öncülüğünde Ekolojik Pazar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
09:48 Davutoğlu AK Parti’ye geri mi dönüyor Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Gelecek Partili vekilden gündem yaratacak çıkış
09:27 Kassam Tugayları video yayımladı Yahya Sinvar’ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var Kassam Tugayları video yayımladı! Yahya Sinvar'ın suikast listesinde ilk sırada bakın hangi isim var
08:25 Dün gece erişime açıldı İşte Türkiye’nin Instagram’a kabul ettirdiği şartlar Dün gece erişime açıldı! İşte Türkiye'nin Instagram'a kabul ettirdiği şartlar
12:01 Yolun sonu altın olsun Milli tekvandocumuz çeyrek finalde Yolun sonu altın olsun! Milli tekvandocumuz çeyrek finalde
11:55 Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu Avukat Lerzenur Asan Elik, çocuk istismarı ve bilinmeyen çocuk hakları hakkında konuştu
11:51 Yeni takımı belli gibi Zaha Galatasaray’dan ayrılıyor Yeni takımı belli gibi! Zaha Galatasaray'dan ayrılıyor
11:49 Adele, Münih’teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı Adele, Münih'teki konserinde erkek arkadaşı Rich Paul ile nişanlandığını doğruladı
11:25 İki fotoğraf da Türkiye’den Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor İki fotoğraf da Türkiye'den! Üretici satamıyor, vatandaş alamıyor
11:08 Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti Eski devlet başkanı, karısını hastanelik etti
10:56 Türkiye, Olimpiyatlar’da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor Türkiye, Olimpiyatlar'da 40 yıl sonra bir ilki yaşıyor
10:39 Ankara’da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum Ankara'da kaza yapan otobüsten kıl payı kurtulan yolcu: Kimisi şans der, ben anne duası diyorum
10:34 Nike, Türkiye’deki internet alışverişlerini durdurdu Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu
10:12 Küstahlıkta sınır tanımıyor İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan’a saldırdı Küstahlıkta sınır tanımıyor! İsrailli bakan, şimdi de photoshoplu fotoğrafla Erdoğan'a saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 13:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Öncülüğünde Ekolojik Pazar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement