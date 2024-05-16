Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verdi

Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verdi

Kocasinan Belediyesi, personele yönelik hizmet içi eğitim düzenleyerek iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında bilgi aktardı. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimlerin personelin verimliliğini ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

16.05.2024 12:45
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Kocasinan Belediyesi tarafından çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin personele yönelik hizmet içi eğitimi belediyenin seminer salonunda gerçekleştirildi.

Katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar hakkında bilgi aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Personelin verimliliğini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Çalışanlarına İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verdi - Son Dakika

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