Köklerden Bilime Şenliği Kastamonu'da açıldı, 10 bin öğrenci 35 atölyede buluşacak - Son Dakika
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Köklerden Bilime Şenliği Kastamonu'da açıldı, 10 bin öğrenci 35 atölyede buluşacak

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Kastamonu'da TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği, Atatürk Spor Salonu'ndaki açılışla başladı. 3 gün sürecek etkinlikte 35 atölyede yaklaşık 10 bin öğrencinin interaktif bilim uygulamalarına katılması bekleniyor.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında düzenlenen "Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilimsel projelerin yanı sıra AFAD araçları, polis otobüsü ve deprem simülasyon aracı da tanıtıldı.

Şenlikte yer alacak 35 atölyede 3 gün boyunca interaktif bilim uygulamalarına katılacak yaklaşık 10 bin öğrencinin tasarım, deney, robotik ve kodlama etkinliklerinden yararlanması bekleniyor.

Atölyeleri dolaşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri kutladı.

Güzel bir çalışma olduğunu belirten Dallı, "TEKNOFEST gençliği dediğimiz gençlerimiz geleceğe dair umutlarımızı artırıyor. Daha yeni Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'ten 2 Türkiye birinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve Türkiye en iyi ticarileştirme potansiyeli ödülü ile döndü öğrencilerimiz. Kastamonu olarak bizi gururlandırdılar. Önümüzdeki yıllarda benzer başarılarının artarak devam edeceğinden kuşkum yok." dedi.

Gençlerin çok daha güzel çalışmalara imza atacağını dile getiren Dallı, "Burada çalışmalarını yaptıkları işlerin önümüzdeki yıllarda gerçeklerini yapacak gençlerimiz. Teknolojide, savunma sanayisinde bugün geldiğimiz noktanın çok daha iyi noktalarına gidecek ülkemiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise öğrencilerin çok güzel çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Buradaki projelerde gençlerimize alan açarak uygulama yapmalarına ve farkındalık oluşturmalarına gayret ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimizin neticesinde ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz çok güzel işleri ortaya koyacak. Hem ülkemizin hedeflerini hem de dünya insanlarının hedeflerini gerçekleştirecekler." ifadelerini kullandı.

Bilim gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı şenlik, 10 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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