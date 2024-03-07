Kolombiya'da Hükümet Reformlarına Karşı Protestolar - Son Dakika
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Kolombiya'da Hükümet Reformlarına Karşı Protestolar

Kolombiya\'da Hükümet Reformlarına Karşı Protestolar

Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde yüzlerce kişi, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun hükümetinin çıkartmak istediği reformları protesto etti. Başkent Bogota başta olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen gösterilerde, hükümet politikalarına tepki gösterildi. Protestocular, sağlık, çalışma ve emeklilik reformu projelerine karşı çıktı ve ülkede güvensizlik arttığını belirtti. Gösteriler güvenlik güçlerinin önlem almasıyla olay çıkmadan tamamlandı.

07.03.2024 04:07  Güncelleme: 04:10
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Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde meydanlara inen yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin çıkartmak istediği reformları protesto etti.

Başkent Bogota başta olmak üzere çeşitli kentlerde yürüyüşe katılan kalabalık gruplar, hükümet politikalarına tepki gösterdi.

Muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri 7. caddeden başlayarak, tarihi Bolivar Meydanı'nda son buldu.

Buradaki kalabalığa seslenen grup temsilcileri, Petro hükümetinin sağlık, çalışma ve emeklilik reformu projelerine karşı çıktı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden biri Cumhurbaşkanı Petro'nun çıkarmak istediği sağlık ve çalışma reformlarına karşı olduklarını belirterek, "Bu reformların halka bir faydası yok. Bizi başka bir Venezuela'ya dönüştürmek istiyorlar ve ülkede güvensizlik hat safhaya çıktı." dedi.

Eyleme katılan diğer protestocu ise halkın sesi olduklarını ve hükümetin politikalarına karşı çıkmak için buraya geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.

Gösteriye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söyledi.

Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var." ifadesini kullandı.

Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin "tamamen başarısız" olduğunu savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da Hükümet Reformlarına Karşı Protestolar - Son Dakika

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