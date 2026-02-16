Komisyon Toplantısı Tamamlandı

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor yazım ekibi toplantısı sona erdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda biter" dedi.

Ortak rapor yazım ekibinde yer alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, "Açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Görüşmeler devam ediyor. En kısa zamanda biter" yanıtını verdi.