Konak Belediyesi 2024 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

(İZMİR) - Konak Belediyesi 2024 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri, düzenlenen olağanüstü meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Konak Belediyesi'ne ait olan MERBEL A.Ş.'nin borçlarına karşılık belirlenen taşınmazların SGK'ya satılması hakkında gelen rapor da oy birliğiyle meclisten geçti.

Konak Belediye Meclisi, 2024 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri dahil üç gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun okunduğu oturumda, gelir ve gider kesin hesapları açıklandı. Komisyon raporuna göre gider kesin hesabında gerçekleşme oranı yüzde 77,52 olarak hesaplanırken, gelir kesin hesabında ise yüzde 63,77 gerçekleşme oranı sağlandı. Raporda gelir kesin hesabı 1 milyar 839 milyon 826 bin 739 lira, gider kesin hesabı ise 2 milyar 515 milyon 616 bin 296 lira olarak belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Gider hesabı 2 milyar 885 milyon lira olarak öngörülmüş. Öngörülenin yüzde 87,29'u harcanmış. Bu kadar gider varken ve bu kadar zor durumdayken genel mali disiplin sağlanmış ve tasarruf yapılmıştır. Gelirdeki düşüşe rağmen harcama kontrolü sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi. 2024 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap Cetvelleri tek tek oylanarak meclisten oy çokluğuyla geçti.

Konak Belediyesi'ne ait olan MERBEL A.Ş.'nin borçlarına karşılık belirlenen taşınmazların SGK'ya satışı hakkında Hukuk, Plan ve Bütçe Komisyonlarından gelen rapor oy birliğiyle kabul edildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, destek talebini tekrarlayarak, "Halen vergi borçlarına karşı mal takasında destek talebim geçerli. Yakında borcumuz kalmayacak" dedi.