Konak'ta Eşya Dayanışması: Bağışlar İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırılıyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi, vatandaşların kullanmadıkları ikinci el ev eşyalarını evlerinden alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor. Bugüne kadar 457 haneye ikinci el eşya yardımı yapılan ücretsiz hizmetten faydalanmak ya da bağış yapmak isteyenler 444 35 66 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabiliyor.

Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında sürdürdüğü 'ikinci el eşya' dağıtımları ile yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan beyaz eşya ve mobilyaları adreslerinden alarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıran ücretsiz hizmet kapsamında, bugüne kadar 457 haneye ikinci el eşya yardımı yapıldı. Bağış yapmak isteyen veya ikinci el eşya hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Konak İletişim Merkezi'ne yaparak, 444 35 66 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabiliyor.

Başkan Mutlu'dan dayanışma çağrısı

Ekonomik sebeplerle zorlaşan yaşam şartları karşısında toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ta kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Kullanılmayan ama ihtiyaçları karşılayabilecek durumdaki eşyaların, başka bir evde umut olmasını sağlıyoruz. Dayanışma kültürü bu kentin en güçlü değerlerinden biri. Tüm komşularımızı bu iyilik hareketine katılmaya, ihtiyaç fazlası eşyalarını paylaşarak bir ailenin hayatına dokunmaya davet ediyorum" dedi.

"İhtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için başvurdum"

Konak Belediyesi'nin dayanışma ağına eşya bağışında bulunarak destek olan Turhan Cabi, "Hem Konak Belediyesi'nin sürdürdüğü bu dayanışma ağına katkı sunmak hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için başvuru yaptım. Onlar da bizi hiç bekletmeden gelip eşyalarımızı evimizden aldılar. Bu dayanışma köprüsüyle büyüyoruz, bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Başvurdum, hemen getirdiler"

Hizmetten faydalanan bir vatandaş ise, "Dört kızımla beraber tek başıma hayat mücadelesi veriyorum. Eşya ihtiyacım için belediyeye başvurdum ve hemen getirdiler. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.