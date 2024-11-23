Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu 7'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Kivu'ya bağlı Kabulu köyünde uzun süren şiddetli yağışların ardından heyelan oldu.
Birçok evin toprak altında kaldığı heyelanda 7'si çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış sezonunda sık sık doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Kongo'da Heyelan: 10 Ölü - Son Dakika
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