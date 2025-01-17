Kongo'daki Gizemli Hastalığın Nedeni Bulundu

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KİNŞASA, 17 Ocak (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede yoğun biçimde görülen gizemli hastalığın, yetersiz beslenmeyle ağırlaşan şiddetli sıtma kaynaklı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan ülkenin güneybatısındaki Kwango eyaletinin Panzi sağlık bölgesinde ekim ayından bu yana görülen hastalığa ilişkin perşembe günü yapılan açıklamada, "Gizem nihayet çözüldü. Bu hastalık, yetersiz beslenme nedeniyle güçsüz düşen sistemde solunum yolu hastalığına dönüşen şiddetli bir sıtma" ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi başkanlığında çarşamba günü toplanan Bakanlar Kurulu tutanaklarına göre, 2025 yılının ikinci epidemiyolojik haftası itibarıyla ülkede toplam 2.774 vaka ve hastalık kaynaklı 77 ölüm kaydedildi. Bu rakam, yüzde 2,8'lik ölüm oranına karşılık geliyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti, aralık ayında daha önce nedeni bilinmeyen bu hastalık karşısında ülkedeki alarm seviyesini "en üst düzeye" çıkarmıştı.