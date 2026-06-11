Kongre Binası Restorasyonu İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
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Kongre Binası Restorasyonu İhaleye Çıkıyor

11.06.2026 09:37
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Erzurum'daki Kongre Binası'nın restorasyon projeleri ihale aşamasına geldi.

Erzurum'da tarihi Kongre Binası için hazırlanan kapsamlı restorasyon ve güçlendirme projelerinin ihale aşamasına geldiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Tümer Eslek'ten kentte yürütülen restorasyon, koruma ve proje çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette, Erzurum'un tarihi, kültürel ve mimari mirasının korunması amacıyla tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirildi.

Bölge Müdürü Eslek'in Baruş'a yaptığı bilgilendirmede, Erzurum'un tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip Kongre Binası ile Resim ve Heykel Müzesi'nin yapısal yönden incelendiği ve restorasyonuna yönelik sonuç raporlarının hazırlandığı ifade edildi.

Kongre Binası için hazırlanan rölöve, restorasyon, mühendislik, teşhir ve tanzim, çevre düzenleme ile zemin güçlendirme projelerinin ise ihale aşamasında olduğu belirtildi.

Kentte yürütülen diğer çalışmalar kapsamında, Erzurum Bölge Bando Komutanlığı Binası'nın (eski 29. Tümen Komutanlığı Tescilli Binası) onarımının tamamlandığı, Erzurum Kalesi'ne güvenlik kamera sistemi kurulduğu ve Erzurum Müzesi'nin yangından korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Devam eden çalışmalar arasında, Erzurum Fetih Cami restorasyonu, Tortum ilçesindeki Taş Mescit'in rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Mecidiye Tabyası'nın restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları ile Oltu ilçesindeki Mısrı Zennun Türbesi'nin restorasyon projelerinin bulunduğu aktarıldı.

Vali Baruş, Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çekerek, devam eden projelerin titizlikle takip edilmesini istedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Erzurum, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

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