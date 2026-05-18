Konserde Bıçaklı Kavga: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da bir otelin bahçesindeki konser etkinliğinde 2 kişi bıçakla yaralandı.
Dörtyol Mahallesi'ndeki bir termal otelde düzenlenen konserde, alkollü olduğu iddia edilen Y.E. ve S.K. ile D.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında Y.E, bıçakla S.K. ve D.K'yi yaralayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.
