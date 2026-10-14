Konut krizi İspanya'yı erken seçime götürdü, CIS anketinde PSOE yüzde 34 oy aldı

İspanya'da son dönemde halkın öncelikli gündemi olarak büyük kentlerde geniş çaplı gösterilere ve erken genel seçime gidilmesine neden olan konut krizi, sosyalistleri anketlerde öne taşıdı.

Başbakanlık ile Adalet Bakanlığına bağlı Sosyolojik Araştırmalar Merkezinin (CIS) yayımladığı anketin sonuçları, mevcut durumda azınlık koalisyon hükümetinin büyük ortağı, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisini (PSOE) seçim yarışında önde gösterdi.

CIS'ın anketinde PSOE yüzde 34, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) yüzde 22,2, aşırı sağcı Vox yüzde 17,1, hükümetin küçük ortağı Sumar yüzde 6,1, aşırı sol görüşlü Podemos yüzde 3,1, Katalonya Cumhuriyetçi Solu yüzde 3, Bask'ta ayrılıkçı politikalar izleyen Bildu yüzde 1,6, Katalonya için Birlik (Junts) yüzde 1,1, Bask Milliyetçi Partisi (PNV) yüzde 0,6 ve diğerleri yüzde 1,8 oy oranlarında yer aldı.

CIS, anketin 1-6 Ekim tarihlerinde telefon ile 5 bin kişiyle yapıldığını ve artı-eksi yüzde 1,4 yanılma payı olduğunu açıkladı.

Hükümete bağlı bir kurum olan CIS'in yayımladığı ankette PSOE önde gösterilse de son iki haftadır İspanyol basınında yayımlanan diğer anketlerde, PP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkacağı ve Vox ile olası bir koalisyonda iktidara gelebilecek Meclis çoğunluğunu rahat bir şekilde elde edebileceği belirtildi.

Eylül ayında büyüyen konut krizinden önceki anketlerde de PSOE'nin oy oranı yüzde 26-30 aralığında kaydedilmişti.

İspanya'da Temmuz 2023'te yapılan genel seçimde 137 milletvekili çıkaran PP, 121 milletvekiline sahip PSOE'nin önünde Meclis'te birinci parti konumunda bulunuyor.

Konut kriziyle ilgili hükümetin çıkardığı iki kararnamenin Meclis'te reddedilmesinin ardından Başbakan Sanchez, 29 Kasım'da erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuş ve Meclis feshedilerek karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

İspanya'da konut sorunu yüzde 55,7 ile İspanyollar için en önemli sorun olmaya devam ediyor.