Konut Satışları Ocak'ta Yüzde 39,7 Arttı - Son Dakika
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Konut Satışları Ocak'ta Yüzde 39,7 Arttı

TÜİK verilerine göre, ocak ayında Türkiye'de 112 bin 173 konut satıldı, en çok satış İstanbul'da.

14.02.2025 10:30
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri'nin Ocak 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ocak ayında 112 bin 173 konut satıldı. Konut satış sayısının en fazla olduğu il ise İstanbul olurken, en az konut Ardahan'da satıldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı ise Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 16 bin 726 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayında 3 bin 856 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 oranında artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 oranında artarak 32 bin 785 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,2 oldu.

İkinci el konut satışlarında 79 bin 388 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 oranında artarak 79 bin 388 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,8 oldu.

Yabancılara ocak ayında bin 547 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Ocak ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 248 ile Rusya Federasyonu, 162 ile İran ve 103 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: ANKA

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