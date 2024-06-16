Konya'da 7 Bin 200 Kurban Hissesi İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak - Son Dakika
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Konya'da 7 Bin 200 Kurban Hissesi İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın işbirliğiyle Konya'da düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda, 7 bin 200 kurban hissesinin eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kesimler dini kurallara ve hijyen koşullarına uygun olarak gerçekleştirilirken, paketlenen kurban etleri soğuk hava üniteli araçlarla çevre illere götürülerek ihtiyaç sahibi kardeşlere dağıtılacak.

16.06.2024 15:45
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Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) işbirliğiyle Konya'da 7 bin 200 kurban hissesinin eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

TDV görevlileri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda, Konya'da belirlenen tesiste hayvan kesim işlemlerine başladı.

Kesilen 7 bin 200 hisse kurbanın eti, görevliler tarafından paketlenerek 22 bin 800 ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

TDV görevlisi Mustafa Eşer, gazetecilere, kesimlerin dini kurallara göre, sağlık ve hijen koşullarına uygun yapıldığını söyledi.

Kurbanlık etlerin, soğuk hava depolarında bekletildikten sonra -35 derecede şoklanıp 5 ve 10 kilogram şeklinde paketlendiğini aktaran Eşer, "Soğuk hava üniteli araçlarla çevre illere götürülen kurban etlerini, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kesimler, görevlilerimiz, temsilcilerimiz, müfettişler, denetçiler, firma yetkilileri ve veterinerlerin kontrolüyle gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban, Konya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 7 Bin 200 Kurban Hissesi İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 7 Bin 200 Kurban Hissesi İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak - Son Dakika
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