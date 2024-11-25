Konya'da Eğitim Geçici Olarak Durduruldu - Son Dakika
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Konya'da Eğitim Geçici Olarak Durduruldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.

25.11.2024 02:16
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Konya'nın bazı ilçeleri ile 3 merkez ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.

Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi.

Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

Kaynak: AA

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