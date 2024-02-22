Konya'da Gönüllü Gençler Sokakta Aç Köpeklere Sahip Çıktı - Son Dakika
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Konya'da Gönüllü Gençler Sokakta Aç Köpeklere Sahip Çıktı

Konya\'da Gönüllü Gençler Sokakta Aç Köpeklere Sahip Çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Karapınar Gençlik Merkezi'nde çalışan gönüllü gençler, sokakta aç olarak buldukları sahipsiz 1 anne köpek ve 8 yavrusuna yardım etti. Gönüllüler, KYK yurtlarından ve esnaflardan toplanan yemek artıklarıyla köpeklerin beslenmesini sağlıyor. Karapınar Belediyesi hayvan barınağına nakledilmek istenen köpeklerin sahiplendirilmesi için de çağrıda bulunuldu.

22.02.2024 20:57  Güncelleme: 20:58
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar Gençlik Merkezi'nde çalışan gönüllü gençler, sokakta aç olarak buldukları sahipsiz 1 anne köpek ve 8 yavrusuna sahip çıktı.

Karapınar'daki gönüllü gençlerin yardımıyla 8 yavru ve anne köpeğin beslenmeleri KYK yurtlardan ve esnaflardan toplanan yemek artıklarıyla sağlanıyor.

Konu hakkında bilgi veren Karapınar Gençlik Merkezi ve Karapınar Spor Müdürü Muhammed Ali Karakul, "Yaklaşık 2,5 ay önce ıssız bir bölgede, yavru köpeklerin iniltilerini işitmiştik, varıp baktığımızda 8 yavrusuyla annenin aç olduğunu ve 8 yavruya da annenin süt yetiştiremediğini gördük. Onun üzerine Karapınar Belediyesi hayvan barınağı görevlilerine rica ederek hayvanların bulunduğumuz bölgeye naklini istedik. Yaklaşık 2.5 aydır Karapınar Belediyesi hayvan barınağının vermiş olduğu mamalarla, esnaflarımızın vermiş olduğu mamalarla, yine Sultan Veled öğrenci yurdumuzdaki yemekhaneden artan ekmeklerle ve yemek artıklarıyla hayvanlarımızı gönüllü gençlerimizle ve personelimizle besledik. Bundan sonra da artık yavrularımız büyüdü, sahiplendirmeyi düşünüyoruz, sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız da buradan sesleniyoruz, yavrularımızı almak isteyen olursa vereceğiz." dedi.

Karakul ayrıca bakımı yapılan köpeklerin çoban köpeği türü olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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