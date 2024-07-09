Konya'da görme engelliler Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ezberliyor - Son Dakika
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Konya'da görme engelliler Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ezberliyor

Konya'da doğuştan görme engelli Vesim Taşbaş ve Ali Özdemir, Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ezberlemek için sürekli tekrar yapıyor. Taşbaş ve Özdemir, öğrendiklerini unutmamak için çevrelerindeki insanlara da Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Engelliler Derneği Genel Başkanı Mevlüt Ayvaz, her iki hafızın da çevrelerinde örnek gösterildiğini belirtti.

09.07.2024 11:33
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Konya'da kasetten dinleyerek Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen doğuştan görme engelli Vesim Taşbaş ile Ali Özdemir, bildiklerini unutmamak için sürekli tekrar yapıyor.

Kasetten dinleyerek hafız olmayı başaran Taşbaş ile Özdemir, isteyenlere Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

Ali Özdemir (67), AA muhabirine, Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi çok istediğini, bunun için de büyük emek verdiğini söyledi.

Bazen dakikalarca kasetten aynı yeri dinlediğini aktaran Özdemir, "2005'te dinleyerek hafız oldum. Geçişte birçok hafız yetiştirdim. 14 sene öğrenci okuttum, onları yetiştirdim. Kur'an-ı Kerim okuttum, onları hafız yaptım. Yeğenlerimi de kendim okuttum." diye konuştu.

Unutmamak için her yerde tekrar yapıyor

Vesim Taşbaş (64) ise 7 yıl gittiği kursta arkadaşları ve hocalarının desteğiyle Kur'an'-ı Kerim'i öğrendiğini dile getirdi.

Hafız olma yolunda dinlediği kasetlerin kendisine yol açtığını vurgulayan Taşbaş, "Gözüm görmeyince okula gidemedim. 1979'da hafız oldum. Dünyada Kuran'dan kıymetli bir şey yok. Hafızlık eğitimini bitirince, İstanbul'da mesleki kursa gittim. 18 sene santralde çalıştım. Unutmayayım diye otobüsteyken, bir yere gidip gelirken içimden okurum. Boş kalınca ayetler okurum." ifadesini kullandı.

Dünya Zihinsel ve Fiziksel Engelliler Derneği Genel Başkanı Mevlüt Ayvaz, iki hafızın da çevrelerinde örnek gösterildiğini belirterek, "Vesim hocam, yüzde 5 bile görmüyor. Ali hocam yüzde 5-6 görüyor. Her ikisi de bildiklerini insanlara aktarma konusunda çok hevesli." dedi.

Kaynak: AA

Mevlüt Ayvaz, Ali Özdemir, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da görme engelliler Kur'an-ı Kerim'i kasetten dinleyerek ezberliyor - Son Dakika

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