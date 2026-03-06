Konya\'da Kaza: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.N.D. (36) idaresindeki 42 BCZ 309 plakalı otomobil, Alaylar 2 Mahallesi'nde T.E'nin (17) kullandığı 42 ZT 247 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücülerle motosikleteki E.U. (17) yaralandı.
Ambulansla, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
