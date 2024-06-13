Konya'da Kurban Bayramı'nda 8 bin 855 personel görev yapacak - Son Dakika
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Konya'da Kurban Bayramı'nda 8 bin 855 personel görev yapacak

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı süresince kent genelinde 2 bin 286'sı trafik, 6 bin 569'u asayiş olmak üzere toplam 8 bin 855 personelin görev yapacağını açıkladı. Vali Özkan, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için alınan tedbirleri anlattı. Ayrıca, Konya genelindeki asayiş olayları, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları hakkında bilgi verdi ve göçmen kaçakçılığına karşı yapılan operasyonların devam edeceğini belirtti.

13.06.2024 17:53
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Konya Valisi Vahdettin Özkan Kurban Bayramı'nda kent genelinde 2 bin 286'sı trafik, 6 bin 569'u asayiş olmak üzere toplam 8 bin 855 personelin görev yapacağını söyledi.

Konya İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile valilik binasında basın toplantısı düzenleyen Konya Valisi Vahdettin Özkan, Kurban Bayramı öncesi ve süresince, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için alınan tedbirleri anlattı.

Kurban Bayramı tatili boyunca asayiş ve trafik tedbirlerinin yoğunlaşacağını belirten Özkan, "Trafik tedbirleri için 2 bin 286, asayiş tedbirleri için ise 6 bin 569 personel görevlendirildi. Emniyet ve asayiş tedbirleri kapsamında toplam 8 bin 855 personelimiz görev yapacak. Temennimiz ve amacımız manevi değerlerimizin bereketli mevsimi Kurban Bayramı'nı tek bir vatandaşımızın bile burnu kanamadan sevdikleriyle birlikte huzurla geçirmelerini sağlamak. Bu anlamda tüm tedbirler alındı. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı bayramlar dilerken, trafik kurallarına uymaları, aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda ricada bulunuyorum." dedi.

Konya genelindeki genel asayiş olayları hakkında da bilgi veren Vali Özkan, geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde ildeki suç aydınlatma oranının yüzde 90 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Özkan, mayısta düzenlenen 527 uyuşturucu operasyonunda 103 kişinin tutuklandığını, kaçakçılık operasyonlarında da 11 kişinin gözaltına alındığını ve 5 kişinin tutuklandığını belirtti.

Ülkenin birlik ve beraberliğine kasteden terör unsurlarına karşı da mayıs ayında Konya'da 10 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Özkan, 26 şahsın gözaltına alındığını bunlardan 14'ünün tutuklandığını ifade etti.

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere Yönelik son bir ayda gerçekleştirilen 12 operasyon neticesinde 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını, bunlardan 10'unun tutuklandığını ifade eden Vali Özkan, kenti düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan organizatörlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Kurban Bayramı'nda 8 bin 855 personel görev yapacak - Son Dakika

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