Konya\'da Üretilen Patatesler Hem İhraç Ediliyor Hem de Elektrik Üretiminde Kullanılıyor

Konya'da binlerce dekarlık alana ekilen patatesler, Konya Şeker bünyesinde kurulan fabrikada işlenerek, dondurulmuş şekilde ihraç edilirken kabukları da elektrik üretiminde kullanılıyor.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, toplam 20 bin dekarlık alanda çok sayıda çiftçiye sözleşmeli ekim yaptırdıklarını söyledi.

Beyşehir ile Seydişehir ilçeleri arasında kurulu Seydibey Entegre Tesisleri'nde bu patateslerin işlendiğini ifade eden Erkoyuncu, Türk çiftçisinin ürettiği patatesi marka haline getirerek iç pazarın yanı sıra başta Rusya ve Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Afrika kıtası da dahil, tüm dünyaya sattıklarını belirtti.

Erkoyuncu, fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 110 bin ton olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan patatesin aşağı yukarı yüzde 70'ini Konya bölgesinden alıyoruz. Yüzde 30'unu da sıcak ve ılık bölgelerden, Konya'dan daha önce ekilen Hatay, Adana, Tokat, Ödemiş gibi yerlerdeki çiftçilerden alırız. 20'den fazla ülkeye direkt ihracatımız var. Yıllık 15 milyon dolarlık ürün ihraç ediyoruz. Fabrikada 350 kişi istihdam ediliyor. Patates üretimimizde kapasite artırımına da gideceğiz. Tabii bu arz, talebe de bağlı. Piyasada ürünlerimizdeki marka algımız oldukça iyi."

Patatesin atıkları ve kabukları elektriğe dönüştürülüyor

Erkoyuncu, modern ve teknoloji ürünleriyle donatılmış fabrikada, atık patates kabuklarının değerlendirilerek fabrika alanındaki biyogaz üretim tesislerinde, elektrik üretiminde kullanıldığını anlattı.

GES tesislerinin yanı sıra biyogaz tesislerinin de bulunduğunu belirten Erkoyuncu "Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Hem 5,2 megavatlık GES projemiz hem de 2,8 megavatlık biyogaz tesisimiz var. Patates ve pancar artıklarını değerlendirip biyogazdan elektrik üretiyoruz." diye konuştu.

Erkoyuncu, ürettikleri patatesi yurt içi ve yurt dışında dünyaca ünlü fast food zinciri restoranlara verdiklerini bildirdi.

Kızartmalık patatesin yolculuğu

Fabrika Müdürü Murat Diker de çiftçiden alınan patateslerin üretime alındıktan sonra önce yıkanıp, özel makinelerde buhar kullanılarak soyma işleminden geçirildiğini belirtti.

Daha sonra patatesin ön haşlama işleminden geçirildiğini ifade eden Diker, süreci şöyle anlattı:

"Buradan çıkan patatesleri sulu bıçak sistemiyle keserek dilimliyoruz. Küçük patatesler elenir, patates üzerinde zirai nedenle lekeli olanlar ayrılır. Haşlama ünitesine geçen patateslerin burada iç yapısı olgunlaştırılır. Sonrasında çift kademeli kurutmaya geçilir. Patatesin fazla suyu alınır, 25-30 saniye ön kızarmaya tabi tutulur. Ardından eksi 40 derece hızlı dondurma sistemine giren patatesler burada donar. Şoklama sonrasında eksi 15 derecedeki patatesler hızlı bir biçimde paketlenir ve hiç vakit kaybetmeden soğuk hava depolarına koyulur. En son soğuk hava depolu araçlarla sevkiyatı yapılır. Araçların soğukluk derecesi uydu sistemiyle takip edilir."