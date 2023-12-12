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Konya'da uyuşturucu satıcısının öldürülmesi davasında müebbet hapis cezası talebi - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu satıcısının öldürülmesi davasında müebbet hapis cezası talebi

Konya'nın Meram ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir gencin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan 3 sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıkların maktule saldırarak uyuşturucularını aldıkları belirtilirken, olayın amacının uyuşturucu almak mı yoksa satışını engellemek mi olduğu belirsizliğini koruyor. Sanıkların birlikte hareket ederek maktulu öldürme amacıyla takip ettikleri ve ateş ettikleri ifade ediliyor. Savcı, sanıkların ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

Konya\'da uyuşturucu satıcısının öldürülmesi davasında müebbet hapis cezası talebi
12.12.2023 - 13:28,
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Konya'nın merkez Meram ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında, müebbet hapis cezası talep edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Mustafa T, Orhan S. ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.O'nun arkadaş oldukları, kendilerince uyuşturucu sattığını belirledikleri kişileri darbederek, ellerindeki uyuşturucuları aldıkları belirtildi.

Sanıkların amacının uyuşturucuyu alıp satmak mı yoksa satışını engellemek mi olduğunun anlaşılamadığının aktarıldığı iddianamede olay gününe ilişkin şu değerlendirme yapıldı:

"Şüpheliler Orhan S. Mustafa T. ve H.Ş.O'nun birlikte suç işleme iradesi kapsamında ortak hareket ederek maktulü öldürme amacıyla takip ettikleri, Mustafa T. ve Orhan S'nin tabancalarıyla maktule birden fazla kez ateş ettikleri, maktulün de olay sırasında arkasından gelen şüphelilere ateş ettiği, şüphelilerin maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri, müşterek fail statüsünde 'kasten öldürme' suçunu işledikleri anlaşılmıştır. H.Ş.O'nun olay sırasında üzerinde tabanca olmamasına rağmen Orhan S. ve Mustafa T'nin yanında bulunarak ve olay sonrası hep birlikte kaçarak maktule yönelik 'kasten öldürme' suçunda eylemlere destek verip, 'fiillerini kolaylaştırıp, suç işleme kararını kuvvetlendiren ve yardım eden' olarak kabulü gerekmektedir."

Savcı, sanıklar Mustafa T, Orhan S. ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.O'nun "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

İddianamede ayrıca sanıkların ruhsatsız silah bulundurdukları gerekçesiyle "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçundan da cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar 2 Şubat 2024'te hakim karşısına çıkacak.

Olay

Küçükaymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta 17 Haziran'da bir okulun önünde Enes Akyol'un (20) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlatmış, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından 3 şüphelinin kimliği tespit edilmiş, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, Mustafa T, Orhan S. ve suça sürüklenen çocuk H.Ş.O'yu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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