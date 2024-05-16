Konya'da Yapılan Operasyonlarda Tarihi Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Konya'da Yapılan Operasyonlarda Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Konya\'da Yapılan Operasyonlarda Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir kişinin tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda bu kişiye ait araçta Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, Roma dönemi paraları ve bronz bir kase ele geçirildi. Ayrıca başka bir operasyonda ise başka bir kişiye ait araçta heykeller, bronz ve gümüş sikkeler bulundu. Kazada ise iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı.

16.05.2024 15:43
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Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulupınar Mahallesinde yaşayan M.Ü'nün (31) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesinde satmaya çalıştığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Çukurkent Mahallesi girişinde M.Ü'ye ait aracı durduran ekipler, Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, 2 Roma dönemi parası, 1 bronz kase ele geçirildi.

M.R.P. (27) ve M.E'nin (26) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, Kıreli Mahallesinde durdurdukları araçta 4 heykel, 65 bronz sikke, 26 gümüş sikke ele geçirdi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

M.M. (44) idaresindeki 33 U 1663 plakalı otomobil, Köşk Mahallesi Yelten mevkisinde M.K. yönetimindeki (49) 42 ASP 216 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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