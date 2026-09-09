Konya'da yolu kesip saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı, araçları men edildi - Son Dakika
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Konya'da yolu kesip saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı, araçları men edildi

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Konya'da iki araçla bir aracın önünü kesip sürücüye saldıran 2 kişi, görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine aynı gece gözaltına alındı. Şüphelilere 180'er bin lira ceza kesilirken, araçları 60 gün trafikten men edildi ve sürücü belgelerine 60 gün el konuldu.

Konya'da iki araçla takip yapıp yol kesen 2 kişi, sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması üzerine gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül'de merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde 2 farklı araçla bir aracın önünü keserek sürücüye saldırma anının görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma neticesinde şüpheliler R.Ş.D. ve M.Ö. aynı gece gözaltına alındı.

Şahısların bulunduğu araçlarda yapılan aramalarda ise 1 glock marka 9 mm tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet 9 mm fişek ele geçirildi.

Sürücü belgelerine 60 gün el konulan şahıslara, "Trafikte Saldırı Amacıyla Israrla Takip Etme" fiili kapsamında 180'er bin lira idari para cezası uygulanırken araçları ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Şüpheliler cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da yolu kesip saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı, araçları men edildi - Son Dakika

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