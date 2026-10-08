Konya Hüyük\'te iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya Hüyük'te iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Hüyük ilçesinde Beyşehir-Isparta kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç ile 59 AJT 256 plakalı otomobil, Beyşehir- Isparta kara yolunun 17. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçlardaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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