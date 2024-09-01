Konya'nın denizi Beyşehir Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor - Son Dakika
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Konya'nın denizi Beyşehir Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Karaburun Plajı, Beyşehir Gölü'nün kıyısında yer alıyor ve turistlerin ilgisini çekiyor. Plaj, hem yaz hem de sonbahar döneminde ucuz tatil yapmak isteyen tatilcilerden yoğun ilgi görüyor. Plajda yüzme, güneşlenme, kum voleybolu oynama gibi aktiviteler yapılabiliyor. Ayrıca çevredeki ağaçlık alanlarda piknik ve kamp yapma imkanı da bulunuyor.

01.09.2024 12:43
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Konya'nın denizi Beyşehir Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü kıyısında yer alan ve turizme kazandırılan Karaburun Plajı, bugünlerde Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor.

Beyşehir'in Üstünler mevkiinde bulunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan son yıllarda 'Konya'nın denizi' olarak nitelendirilmeye başlanılan Beyşehir Gölü'nün ünü ilçe sınırlarını aşan Karaburun Plajı, hava sıcaklıklarının tavan yaptığı geride bırakılan yaz döneminde olduğu gibi sonbahar döneminin ilk günlerinde de ucuz tatil yapmak isteyen tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

Günü birlik tatil imkanının sunulduğu Konya-Beyşehir- Antalya kara yolu güzergahından ulaşılabilen plaja gelenler doğanın güzellikleri içerisinde hem göl sularında yüzerek serinlemenin hem de incecik kuma sahip kumsalında güneşlenmenin tadını çıkarıyor.

Tatilcilerden bazıları plajda kum voleybolu oynamanın, su sporları yapmanın keyfini çıkarırken, isteyen aileler plajın çevresinde bulunan ağaçlık alanlarda göl manzaralı piknik ve kamp yapabiliyor. Plaj ve çevresinden çadır ve karavancılar da istifade ediyor.

Konya'da Ege ve Akdeniz sahillerine gidemeyenlerin de gözde bir tatil yeri olan Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajında otomobillerden 60 lira giriş ücreti alınırken, tatilciler buradaki şezlong, şemsiye, mescid, tuvalet, duş, soyunma odaları ve kafe ile büfelerin de yer alan tesisten istifade ediyor. Cankurtaranların da görev aldığı 3 kilometrelik kıyıya sahip plajda, kıyı temizliği için de gün boyu mesai yürütüyor.

(ARÖ-İY-FM-

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konya'nın denizi Beyşehir Gölü, Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor - Son Dakika

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