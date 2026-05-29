Konya Ovası Yağışlarıyla Umutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Ovası Yağışlarıyla Umutlandı

Konya Ovası Yağışlarıyla Umutlandı
29.05.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ovası'nda gerçekleşen yağışlar, çiftçilere yüksek rekolte potansiyeli sundu.

TÜRKİYE'nin 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve son yıllarda kuraklık tehlikesinin yaşandığı Konya Ovası'ndaki yağışlar, çiftçiyi umutlandırdı. Yağışlarla kıraç arazilerin bile sulanmasına gerek kalmadığını ifade eden Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Yağış anlamında uzun yılların değerlendirmesine baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birini elde edebileceğimiz bir potansiyeldeyiz" dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip ve geçen yıllarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda kış ve ilkbaharda gerçekleşen yağmur ve kar yağışı, çiftçiye umut oldu. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, konuya ilişkin açıklamasında, "Geçen yıl tüm ülke, genelinde, son 50-60 yılın en kurak sezonunu yaşadı diyebiliriz. Geçmiş yıllarda da kuraklık oluyordu ama bölgesel oluyordu. Ama geçen yıl tüm ülke hattında çok büyük bir kuraklık yaşadı. Bir, iki bölgemiz kısmi yağış aldı ama çoğu yerde bu hissedildi. Bu yıl da tam tersi olarak, tüm ülke hattında aşağı yukarı uzun yıllar ortalamasının üzerinde yağış aldı. Mayıs ayının başına kadar Türkiye geçen yıla göre yüzde 73 daha fazla yağış aldı" dedi.

Prof. Dr. Soylu, "Geçtiğimiz hafta içindeki yağışları da ilave edersek bu rakamın bir miktar daha yukarı çıktığını söyleyebiliriz. Hem olumlu yönleri var, hem olumsuz yönleri var. Özellikle su kaynaklarımızın desteklenmesi açısından oldukça önemli. Barajların doluluk oranı, yağışa bağlı üretim yapan çiftçilerimiz, özellikle buğday, arpa üreticilerimiz için son derece önemli katkılar var. Tarımsal açıdan değerlendirecek olduğumuzda, tarımda biz yağışı, dönemsel olarak, bitkilerin ihtiyacı olan dönemde yeterli miktarda düşmesini isteriz. Fazla yağış hem bitkilerin kök bölgesinin havasız kalmasına, çeşitli hastalıkların artmasına ve dolayısıyla verimde de azalmalara neden oluyor. Ama yeterli miktarda yağdığı zaman da bu yüksek verim ve rekolte açısından ciddi potansiyel oluşturuyor. Konya Ovası'nda, bu yönüyle yılbaşına kadar aslında yine olumsuz bir periyot seyretti. Ama özellikle ocak ayından itibaren Konya Ovası'na çok ciddi miktarda yağış düştüğünü söyleyebiliriz. Geçen yıla göre yüzde 90 daha fazla yağış aldık. Ekim ayından, mayıs başına kadar bu son derece önemli" diye konuştu.

'ŞU ANDA GİDİŞAT İYİ'

Tarımın üstü açık bir fabrika olduğunu belirten Prof. Dr. Soylu, "Ürün ambara girinceye kadar risk faktörü her zaman var. Geçtiğimiz gün Adana Ceyhan'da dolu yağışı, ciddi zararlar oluşturdu. Onun dışında bölgemizde de zaman zaman mesela Yunak ilçemizde ciddi sel şeklinde sıkıntılar oluştu. Ama tabii ki bunlar lokal. Genel değerlendirdiğimiz zaman aslında şu anda gidişatın iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ülke genelinde de çok büyük olumsuzluklar karşımıza çıkmıyor. Nemli ve yağışlı giden bu periyot, özellikle tarım alanlarında mantar hasarlarını tetiklediğini söyleyebiliriz. Bunlar bir miktar verim ve kaliteye olumsuz yansıyacaktır ama genele baktığımız zaman uzun yılların değerlendirmesine yani Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltelerinden birini elde edebileceğimiz bir potansiyeli barındırıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Ovası Yağışlarıyla Umutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kritik zirve Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor İstanbul’da kritik zirve! Dünya tarım ve gıda güvenliği için toplanıyor
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’den öğrencilere bayram sürprizi Tunceli Valisi Şefik Aygöl'den öğrencilere bayram sürprizi

10:10
Aziz Yıldırım’ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor
09:48
Tedesco geri dönüyor Yeni adresi belli oldu
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
09:37
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı
09:17
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı’ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
Kulübü Premier Lig’e çıkaran Acun Ilıcalı'ya büyük şok: Soruşturma başlatıldı
09:03
Bu nasıl baba 3 yaşındaki Poyraz’ı parçalara ayırmış
Bu nasıl baba! 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış
08:55
Karadeniz’de Türk gemisine İHA saldırısı Yaralılar var
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var
08:41
Bayram planları iptal olabilir Meteoroloji’den 76 ile sağanak alarmı
Bayram planları iptal olabilir! Meteoroloji'den 76 ile sağanak alarmı
07:14
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Blue Origin roketi fırlatma rampasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 10:18:28. #7.12#
SON DAKİKA: Konya Ovası Yağışlarıyla Umutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.