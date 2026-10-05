Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde çocuklar canlı dal böceğini yakından görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde çocuklar canlı dal böceğini yakından görüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi\'nde çocuklar canlı dal böceğini yakından görüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin eğitim sınıfında çocuklara canlı dal böceği ve Madagaskar hamam böceği tanıtılıyor. Biyolog Pınar Temel, müzede herkül böceğinin kendi ağırlığının 800 kat fazlasını taşıdığını, dal böceğinin ise 64 santimetreye ulaşabildiğini söyledi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ndeki eğitim sınıfında sergilenen ve doğal yaşam alanı ekvatoral bölge olan kurutulmuş böcekler, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Konya'da özel ısı ve nem koşullarında 2 bin metrekarelik uçuş alanına sahip Tropikal Kelebek Bahçesi, 195 tür bitki ve 60'dan fazla kelebek türüne doğal yaşam alanı sunuyor.

Bahçenin eğitim sınıfında ise aralarında nadir kelebek ve böcek türlerinden kurutulmuş örneklerin bulunduğu "Kelebek Sınıflandırması" ve "Böcek Köyü" bölümleri yer alıyor.

Tropikal Kelebek Bahçesi biyoloğu Pınar Temel, AA muhabirine, bahçenin sadece kelebeklere ev sahipliği yapmadığını, tropik canlılardan örnekleri de barındırdığını söyledi.

Bitkiler, böcekler ve kelebeklerin bahçe için önemli öğeler olduğunu ifade eden Temel, "Müze bölümümüzde bulunan böcekler ekvatoral bölgede yaşayan, tropik bölgede yaşayan böcek gruplarında yer almakta ve buraya geldiğinizde bu böceklerin hepsinin gerçek kurutulmuş örnekleriyle birlikte görebilirsiniz." dedi.

"Kendi ağırlığının 800 kat fazlasını taşıyor"

Müze bölümüne girildiğinde her birinin farklı özelliği olan birçok böceğin bir arada görülebildiğini ifade eden Temel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu böcekler içerisinde gücüyle tanınan bir böceğimiz var, ismi gergedan böceği türünden olan herkül böceği. Kendi ağırlığının 800 kat fazlasını taşıyabilmekte ve bu da onu dünyanın en güçlü böceği haline getirmektedir. Dal böceği isimli böceğimiz ise dünyanın en uzun boylu böceği olup uzunluğu 64 santimetreyi bulabilmektedir. Onun haricinde en ilginç böcekler grubunda yer alacak zürafa boyunlu böceğimiz, keman böceğimiz, kurbağa bacaklı böceğimiz müze bölümünde görebileceğiniz böcek türleri arasında. Bunların bazen canlı olanları da bahçemize geliyor. Bazılarını sadece maketten değil canlı olarak da görme şansımız var. Bu böceklerimizden dal böceğimiz canlı bir şekilde bahçemizde bulunmakta."

"Canlı hayvanlar ile doğa eğitimi"

Okul çağındaki çocuklara yönelik "eğitim sınıfı" uygulamalarının da olduğunu anlatan Temel, uygulama kapsamında öğrencilerin canlı hayvanları yakından görerek onları tanıyabilme imkanı bulduğunu bildirdi.

Çocukların bu sınıfta canlı böceklere temas etme imkanının olduğunu dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Örneğin şu anda dal böceğimiz var. Eğer bu böceği görmek istiyorsak, çocuklarımız eğitim sınıfını ziyaret etmeli. Madagaskar hamam böceği, yani tıslayan hamam böceğimiz de canlı olarak mevcut. Yine biz bu böceğimizi eğitim sınıfında çocuklarımıza eğitim vermek için kullanıyoruz. Onun haricinde bir kertenkele türü olan geko ile bir yılanımız da vardı bu sınıfımızda. Canlı bir şekilde bulunuyordu. Bunlar bahçemizden gelip geçen canlılar arasında. Ara sıra buraya canlı hayvanlarımız uğramakta ve eğitim amaçlı çocuklarımıza gösterilmek üzere burada yaşamlarını sürdürmektedirler."

Kaynak: AA
Kültür SanatMadagaskarGüncelTurizmYaşamKonyaDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
“Annem hasta“ deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu İşte sebebi "Annem hasta" deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi
41. kattan atlayarak canına kıydı Geride yürek burkan mesajlar kaldı 41. kattan atlayarak canına kıydı! Geride yürek burkan mesajlar kaldı
Herkes beğeniyor Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu
11:29
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi
11:14
Öğrenciler için tasarlanan “Kurşun geçirmez“ çanta infial yarattı
Öğrenciler için tasarlanan "Kurşun geçirmez" çanta infial yarattı
11:02
Savunma sanayisinde tarihi imza 51 yıllık rekor kırıldı
Savunma sanayisinde tarihi imza! 51 yıllık rekor kırıldı
10:43
Barış Alper’in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
Barış Alper'in o halini gören Okan Buruk anında devreye girdi
10:37
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor İlk rakam ortaya çıktı
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı
10:31
İspanya sandığa gidiyor Sanchez parlamentoyu feshetti
İspanya sandığa gidiyor! Sanchez parlamentoyu feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 11:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde çocuklar canlı dal böceğini yakından görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei