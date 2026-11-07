Konya Valiliği soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı riskine karşı tedbirleri sıraladı - Son Dakika
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Konya Valiliği soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı riskine karşı tedbirleri sıraladı

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Konya Valiliği, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbir çağrısı yaptı. Açıklamada bacaların temizletilmesi, menfezlerin kapatılmaması ve şüphe halinde 112'nin aranması istendi.

Konya Valiliği, karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların soba, doğal gaz ve diğer ısıtma sistemlerinden kaynaklanabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Valilik koordinasyonunda, muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın muhtemel risklere karşı tedbirleri titizlikle uygulamaları büyük önem taşımaktadır. Kullanılan ısıtma cihazları ve şofbenlerin kalite belgeleri, uygunlukları ve garanti süreleri kontrol edilmelidir. Bacalar düzenli olarak temizletilmeli, yıpranmış ve standartlara uygun olmayan baca boruları kullanılmamalıdır. Baca giderleri duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı. Lodoslu ve kuvvetli rüzgarlı havalarda baca gazının geri tepme riski göz önünde bulundurularak soba ve benzeri ısıtıcıların kullanımı konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Aspiratör, kombi ve şofben aynı bacaya bağlanmamalıdır. Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada kesinlikle uyunmamalıdır. Soba ve şofbenlerin bulunduğu ortamlar düzenli olarak havalandırılmalıdır. Kapalı alanlarda uygun havalandırma menfezleri bulundurulmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmesinden şüphelenilmesi halinde vakit kaybetmeden ortam terk edilerek açık havaya çıkılmalı, mümkünse güvenli şekilde ortam havalandırılmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir. Zehirlenme şüphesi bulunan kişilere yardım etmek amacıyla gerekli güvenlik önlemleri alınmadan riskli ortama kesinlikle girilmemelidir."

Kaynak: AA
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