Konya Valisi'nden 23 Nisan Mesajı
Konya Valisi'nden 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 14:59
Vali İbrahim Akın, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden tarihi bir gün olarak kutladı.

Konya Valisi İbrahim Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın mesajında, milli bayramların, ortak tarihin ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarıldığı, millet olma şuurunun tazelendiği kıymetli dönüm noktaları olduğunu bildirdi.

23 Nisan 1920'nin milletin hür iradesinin tecelli ettiği mukaddes bir tarih olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu müstesna günü yarınlarımızın asıl sahibi olan çocuklara armağan ederek, onlara duyduğu sonsuz güveni ve beslediği büyük umudu tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu bayram, insanlığa barış, kardeşlik ve ortak bir gelecek ideali sunan evrensel bir çağrıdır. Her yıl 23 Nisan'da, çocuklarımızın gözlerindeki ışıkla geleceğe dair inancımızı biraz daha perçinliyoruz. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İbrahim Akın, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Valisi'nden 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Konya Valisi'nden 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
