Vali Akın'dan Jandarma'nın 187. Yılına Özel Mesaj - Son Dakika
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Vali Akın'dan Jandarma'nın 187. Yılına Özel Mesaj

12.06.2026 11:55
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Konya Valisi İbrahim Akın, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde yayımladığı mesajda, teşkilatın huzur ve güvenlikteki önemini vurgulayarak şehitleri rahmetle andı ve görevdeki personele başarılar diledi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, Jandarma Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana, köklü tarihi, nitelikli personeli ve yüksek görev bilinciyle milletin güvenine mazhar olduğunu belirtti.

Jandarma Teşkilatı'nın vatan ve millet sevdasıyla gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Gidilmedik yer, ayak basılmadık toprak bırakmayarak ülkemizin dört bir köşesinde huzur ve güvenliğin teminatı olan Jandarma Teşkilatı'mızın 187. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Konyalı hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve şehrin asayişinin sağlanmasında büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan, suç ve suçluyla mücadelede gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartan ilimizdeki jandarma personeli başta olmak üzere, tüm teşkilat mensuplarının bu özel gününü tebrik ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden mukaddes şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görev başındaki tüm Jandarma Teşkilatı mensuplarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vali Akın'dan Jandarma'nın 187. Yılına Özel Mesaj - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Akın'dan Jandarma'nın 187. Yılına Özel Mesaj - Son Dakika
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