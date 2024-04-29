Konyaaltı Bebek Parkı Yenileniyor

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Parkı yeni yüzüne kavuşuyor. Ekipler, parkta boyama ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi tarafından hizmete açılan Bebek Parkı'nda yenileme çalışmaları başladı. Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri parkta boyama, tadilat gibi çalışmalar yürütüyor.

Bebek Parkı Ekip Sorumlusu Deniz Çetiner, "Bebek Parkı'mız tadilatta. Daha yararlı hizmet sunmak adına çocuklarımız için daha güvenilir bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Bebek Parkı birkaç gün içerisinde yeniden hizmete açılacak" dedi.

"MUTLU BİR KONYAALTI YARATMAK İSTİYORUZ"

Bebek Parkı'nda her gün 0-5 yaş arası yüzlerce minik misafirin ağırlandığını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ise "Miniklerimizin daha iyi bir ortamda vakit geçirmeleri için Bebek Parkı'mızda tadilat yapıyoruz. Park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz Bebek Parkı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Tadilat ve boyama işlemleri gerçekleştirildikten sonra Bebek Parkımız yeniden hizmete açılacak. Mutlu bir Konyaaltı yaratmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.