Konyaaltı Belediyesi Ahşap Mobilya Üretimi ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi Ahşap Mobilya Üretimi ile Tasarruf Sağlıyor

Konyaaltı Belediyesi, kendi marangoz atölyesinde ürettiği bank, piknik masası ve diğer ahşap mobilyaları ilçedeki parklara yerleştirerek hem tasarruf sağlıyor hem de dezavantajlı bireyler için erişilebilir park sayısını artırıyor.

26.02.2025 17:37
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, üretim tesisinde ürettiği bank, piknik masaları ve çeşitli ahşap mobilyaları parklara yerleştiriyor. Bu projeyle aynı zamanda, maddi olarak da büyük tasarruf elde ediliyor.

Konyaaltı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan marangoz atölyesinde ürettiği malzemelerle, üretim ve tasarruf sağlamaya devam ediyor. Parklarda kullanılan; bank, piknik masası, çit, kamelya, pergola ve birçok ahşap yapı ekiplerce hazırlanarak ilçede bulunan parklara monte ediliyor. Aynı zamanda dezavantajlı bireyleri de düşünen ve daha önce 9 olan erişilebilir park sayısını 15'e çıkaran Belediye, erişilebilir ahşap mobilyalarla da vatandaşlara çözüm oluyor.

İlçedeki mobilyaların üretiminin titizlikle yapıldığını aktaran ve Konyaaltı Belediyesi'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Zeki Güner, "Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'ın talimatıyla üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Peyzaj mimarlarımızın çizdiği modelleri burada bulunan ustalarımız istişare ederek işliyor ve parklara hazırlıyor. Üretimimiz tasarruf açısından da çok önemli" dedi.

Aynı zamanda, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü'nün belirlediği kriterlere uygun olarak da erişilebilir parklar için üretim yaptıklarını belirten Güner, "Dezavantajlı bireyleri de düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyor ve ahşap malzemelerimizi özenle üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Konyaaltı'nda çocuklar ve ebeveynler için uygun ortamlar hazırlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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