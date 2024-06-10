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Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, 'Gün Batımı Konserleri' düzenliyor. 'Sokakta 90'lar' adı altında gerçekleştirilen konserde, vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Konyaaltı Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda gerçekleştirdiği 'Gün Batımı Konserleri', ilçe sakinlerini müzikle buluşturmaya devam ediyor. Gün Batımı Konserleri'nde bu hafta 90'lara ait şarkılar seslendirildi. Sokakta 90'lar Grubu'nun verdiği konser, vatandaşlara nostaljik bir akşam yaşattı. Konsere çok sayıda vatandaşın yanı sıra Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) Aileler Derneği üyeleri de katıldı. Etkinlikte sahne alan müzisyenler, o yılların en sevilen şarkılarını seslendirdi.

90'ların unutulmaz şarkılarıyla geçen konserde, vatandaşlar dans ederek doyasıya eğlendi. Konser sonunda sanatçılara Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) öğrencilerinin hazırladığı mumluklar hediye edildi.