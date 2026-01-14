Konyaaltı Belediyesi'nin Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor - Son Dakika
Konyaaltı Belediyesi'nin Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor

14.01.2026 15:22  Güncelleme: 16:31
Konyaaltı Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için düzenlediği 2. dönem bahar spor kurslarına kayıt sürecinin başladığını duyurdu. Kurslar, farklı branş seçenekleri ile alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak verilecek.

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nde çocuklara ve yetişkinlere yönelik 2. dönem bahar spor kursları için kayıt süreci başlıyor. Kurslara kayıtlar, belediyenin internet adresi üzerinden yapabilecek.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sakinlerinin sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmesi amacıyla düzenlediği 2. dönem bahar kursları için başvuruları almaya hazırlanıyor. Hem çocuk hem de yetişkin yaş gruplarına yönelik hazırlanan kurslar, farklı branş seçenekleriyle ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Futbol, basketbol, tenis, oryantiring, yoga, eğitsel oyunlar, sabah sporu, pilates, güreş ve judo gibi birçok branşta açılacak kurslar ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Online başvuru

Bahar dönemine özel olarak planlanan spor eğitimleri için kayıtlar 19–25 Ocak günleri arasında alınacak. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını, 'www.konyaalti.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0242 244 55 00 numaralı telefondan 5598 ve 6254 dahili hatları arayarak bilgi alabilecek.

