Konyaaltı\'nda Yedek Parça Deposunda Yangın

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobil yedek parça deposunda çıkan yangında hasar oluştu.
Bahtılı Mahallesi'ndeki otomobil yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Büyük çapta hasar oluşan depodaki yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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