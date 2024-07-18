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Kopan elektrik kablosu mahalleliyi ayağa kaldırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kopan elektrik kablosu mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yere düşen kablodan çıkan kıvılcımlar ve patlama sesleri saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yenigün Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elektrik kablosu koparak yer sürtmeye başladı. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar tehlike oluştururken patlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yangın riskine karşı tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Kopan kablonun onarımı görevliler tarafından yapılırken panik oluşturan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kopan kablonun yere sürtmesi, kıvılcım ve patlama sesi çıkartması yer alıyor.