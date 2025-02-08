Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücünün Aracında Kaza: Kemal Petek Hayatını Kaybetti

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Siirt'in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin boş araziye devrildiği kazada ağır yaralanan Kemal Petek (70), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Petek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Akif ÖZALP/ SİİRT,