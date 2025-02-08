HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Siirt'in Kurtalan ilçesinde köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobilin boş araziye devrildiği kazada ağır yaralanan Kemal Petek (70), kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Petek'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Akif ÖZALP/ SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Sürücünün Aracında Kaza: Kemal Petek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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