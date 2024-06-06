Koray Aydın, Meral Akşener'in Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi

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ANKARA - İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine tepki göstererek, "En kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır. Akşener'i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum. Açıklanmaz ise Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Meral Akşener'e, görüşmenin içeriğine ilişkin net açıklama yapması çağrısında bulundu. Aydın "Görüşme içeriği hiç bir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma" algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır" ifadesini kullandı.

"Partililer İletişim Başkanlığı'ndan öğrendi"

Koray Aydın açıklamasında, Akşener ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmeyi partililerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuru ile öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da gerçekleştirdiği görüşmenin üzerinden bir gün geçti. Ne Sayın Akşener ne de Sayın Erdoğan görüşmenin konusu ve içeriğine dair bir açıklama yapmadı. Kamuoyu, görüşme yapılacağını ilk kez İYİ Parti kaynaklarından değil, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuru ile öğrendi. Yeni seçilmiş olan Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na bir 'hayırlı olsun' ziyareti dahi yapılmamışken, Sayın Akşener'in ziyaretini 'İYİ Parti Eski Genel Başkanı' sıfatıyla yapması İYİ Parti kurumsal kimliğini görüşmenin doğrudan tarafı yapmıştır. Çünkü Sayın Meral Akşener, İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı olmasının ötesinde halen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve dolayısıyla İYİ Parti üyesidir. Konuyla ilgili tek açıklama, Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu'nun görüşmeden saatler sonra katıldığı bir televizyon programında konunun sorulması üzerine yaptığı kısa değerlendirme oldu."

"İYİ Parti'nin tabanı bu görüşmeyi asla tasvip etmeyecektir"

"Sürece hızlı adapte olan bazı partililerimizin 'bu görüşme İYİ Parti tabanında rahatsızlık yaratmaz' mealindeki söylemlerinin aksine, içeriği ile ilgili en kısa zamanda tatminkar bir açıklama yapılmaz ise bu görüşme İYİ Parti'ye gönül veren milyonların vicdanını kanatacaktır. Şayet görüşme içeriği hiç bir şüpheye yol açmayacak şekilde açıklanmaz ise 'Saray'a yanaşma veya iktidarla anlaşma' algısı zımnen kabul edilmiş olacak ve bu durum İYİ Parti tabanında büyük bir kırılmaya sebep olacaktır. Görüşmenin Anayasa tartışmalarının yapıldığı bir dönemde olması da ayrıca düşündürücüdür. En önemli kuruluş amaçlarından birisi AK Parti iktidarının antidemokratik, rantçı, milleti fakirleştiren ve devletin içini boşaltan siyasetine karşı durmak ve tek adam düzenine karşı çıkmak olan İYİ Parti'nin tabanı, bu görüşmeyi asla tasvip etmeyecektir. Ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, açlığa ve sefalete mahkum edilenlerin hakkını ve hukukunu savunmak için AK Parti iktidarına karşı asil bir başkaldırı hareketi olan İYİ Parti'nin mensuplarının gözünde ve gönlünde, iktidarla verilecek uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir. Bu bağlamda Sayın Akşener'i, görüşmenin konusunu ve içeriğini açık ve net bir şekilde İYİ Partililere ve milletimize açıklamaya davet ediyorum."