Kore, Çin'den Yapıcı Rol Bekliyor

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Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore ile Rusya arasında derinleşen ikili ilişkiler ve askeri işbirliği karşısında Çin'in yapıcı rol oynamasını bekliyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Direktörü Shin Won-sik, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Takeo Akiba bir araya geldi.

Görüşmede, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin haberleri ele alan taraflar, Çin'in, Kuzey Kore ve Rusya yakınlaşması karşısında yapıcı bir rol oynamasını umduklarını dile getirdi.

Shin, Çin'in de Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker konuşlanmasından rahatsızlık duyduğunu varsaydıklarını söyledi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya şimdiye kadar yaklaşık 3 bin Kuzey Kore askerinin gönderildiğini ve aralık ayına kadar toplam 10 bin askerin bu ülkeye konuşlandırılacağını iddia etmişti. Kuzey Kore askerlerinin, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'ya destek amacıyla bu ülkeye sevk edildiği öne sürülmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İstihbarata göre Rusya, 27-28 Ekim'de ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine konuşlandıracak. Bu, Kazan'da bugünlerde dolaşan dezenformasyonun aksine Rusya'nın açıkça gerilimi tırmandırma adımıdır." açıklamasını yapmıştı.