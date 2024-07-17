Kore Gazisi Kadir Küçük'ün evi onarıldı - Son Dakika
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Kore Gazisi Kadir Küçük'ün evi onarıldı

Görele'de yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük'ün evi, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğunca onarıldı. İlçenin Gültepe köyünde yaşayan 92 yaşındaki Küçük'ün evinde Türkiye Kore Gazilerine Konut Destek Projesi kapsamında tadilat çalışması gerçekleştirildi. Yenilenen ev Küçük'e törenle teslim edildi. Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, gazilerin değerinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, projeye destek verdiklerini belirtti. Topluluk Başkanı Tae-Young Lee ise gazilerin cesaret ve özverisi sayesinde ülkelerinin savunulduğunu ifade ederek, Kadir Küçük'ün evinin tadilat projesinin bir minnet ifadesi olduğunu söyledi.

17.07.2024 10:23
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Görele'de yaşayan Kore Gazisi Kadir Küçük'ün yaşadığı evi, Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğunca onarıldı.

İlçenin Gültepe köyünde yaşayan 92 yaşındaki Küçük'ün evinde Türkiye Kore Gazilerine Konut Destek Projesi kapsamında tadilat çalışması gerçekleştirildi. Yenilenen ev Küçük'e törenle teslim edildi.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, burada yaptığı konuşmada, gazilerin her daim değerinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Belediye olarak Türkiye Kore Gazileri Anma Topluluğunun projesine destek verdiklerini belirten Dede, "Bu gibi anlamlı bir projeye duyarsız kalma şansımız yoktu. Kore savaşını yaşayan ve en iyi bilen kişi Kore gazimiz Kadir Küçük'tür. Ben kendisine uzun ömürler diliyorum. Onlar olduğu için biz varız." dedi.

Topluluk Başkanı Tae-Young Lee ise Kore savaşının ülke tarihinin en zor dönemlerden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Onlar gösterdikleri cesaret ve özveri ile kalplerimizde yaşayacaklar. O zor günlerde ülkemizi savunmak için hayatlarını feda eden gazilerimiz sayesinde bugün burada olabiliyoruz. Bugün Kadir Küçük kahramanın evinin tadilat projesi gazilerimizin fedakarlıklarına karşı küçük bir teşekkür ve minnet ifadesidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kore Gazisi Kadir Küçük'ün evi onarıldı - Son Dakika

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