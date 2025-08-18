Kore İlişkilerinde Adım Adım İyileşme - Son Dakika
Kore İlişkilerinde Adım Adım İyileşme

Kore İlişkilerinde Adım Adım İyileşme
18.08.2025 13:53
Güney Kore Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile anlaşmaların aşamalı uygulanmasını talep etti.

SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yapılmış anlaşmaların aşamalı olarak uygulanması talimatı verdi.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Lee, pazartesi günkü kabine toplantısında ilgili bakanlıklardan Kuzey Kore ile mevcut anlaşmaları adım adım uygulamak üzere hazırlık yapmalarını istedi.

Sarsılmaz bir hazırlık durumunu sürdürerek gerilimi azaltmak için istikrarlı adımlar atacaklarını belirten Lee, küçük uygulamaların, ufak adımlarla karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesini sağlayacağını, barış yolunu genişleteceğini ve nihayetinde iki Kore'nin birlikte büyümesinin temelini oluşturacağını ifade etti.

Lee, geçtiğimiz hafta yaptığı Kurtuluş Günü konuşmasında gerilimi azaltmaya ve Kuzey Kore ile güveni yeniden tesis etmeye yönelik tutarlı önlemler alma sözü vermişti.

Lee, istenmeyen çatışmaların önlenmesi ve iki Kore arasında askeri güven inşa edilmesi için 2018'deki Kore zirvesinde imzalanan 19 Eylül askeri anlaşmasını yeniden tesis etmek için kademeli adımlar atacaklarını da söylemişti.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kore İlişkilerinde Adım Adım İyileşme - Son Dakika

11:22
