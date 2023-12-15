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Körfez'de husumetli adamı tabancayla öldürdü - Son Dakika
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Körfez'de husumetli adamı tabancayla öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D.Z. adlı kişi, husumetlisi Adem Aydoğan'ı otomobilde omzunun arkasından tabancayla vurarak öldürdü. D.Z., Aydoğan'ın ölüp ölmediğini kontrol ettikten sonra olay yerinden kaçtı. D.Z. polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Körfez\'de husumetli adamı tabancayla öldürdü
15.12.2023 - 13:01,
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde husumetlisi Adem Aydoğan'ı (62) otomobilde omzunun arkasından tabancayla vurarak öldüren D.Z. (61) adliyeye sevk edildi. D.Z.'nin Aydoğan'ı tabancayla vurduktan sonra ölüp ölmediğini kontrol ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Yerleri süpüren belediye işçisi, otomobilinde hareketsiz duran kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuz bölgesinden tabancayla vurulduğu belirlenen Adem Aydoğan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Adem Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİNE BAKMIŞ

Polis, cinayeti aydınlatmak için güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını izledi. Yapılan incelemelerde Adem Aydoğan'ın otomobiline daha önce husumetli olduğu D.Z.'nin bindiği tespit edildi. D.Z.'nin Adem Aydoğan'ı tabanca ile vurduğu ve ardından araçtan inip ölüp ölmediğini kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı. D.Z. polis tarafından gözaltına alındı.

D.Z.'nin emniyetteki ifadesinde Adem Aydoğan ile husumetli olduklarını, konuşmak için bir araya geldiklerini ve çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi. D.Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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112 Acil Çağrı, Aydoğan, Körfez, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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