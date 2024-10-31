Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor - Son Dakika
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Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor

Arap turistler Trabzon\'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor

Trabzon'da dere kıyısında yer alan alabalık tesisi, her bir köşesine konulan ürpertici cadı figürleri ve plastik heykellerle korku filmlerini aratmıyor. Körfez ülkelerinden tesise akın eden Arap turistler önce korkuyor sonra da gülümseyerek, yöresel lezzetlerden tadıyor. Tesis yetkilisi Ömer Faruk Şahin, "Bazı müşteriler bir anda cadıları görünce korkuyor ama sonra ise gülüşmeler ortaya çıkıyor. Burası ilginç ama korkulacak bir şey yok; herkes gelsin, görmeye değer" dedi.

31.10.2024 10:23
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Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil Mahallesi'nde 33 yıl önce dere kıyısına kurulan tesis, son zamanlarda korku temalı dekorları ve işletmede sergilenen antika eşyalarla dikkati çekiyor. Özellikle Körfez ülkelerinden tatile gelen Arap turistlerin uğrak yeri olan tesis, her bir köşesine konulan ürpertici cadı figürleri ve plastik heykellerle, ziyaretçilerine korku filmi atmosferi yaşatıyor.

Dünyanın birçok ülkesinde renkli kutlamalara sahne olan Cadılar Bayramı'nı da andıran tesise gelen müşteri ve turistler, suda hareket eden cadı figürlerini görünce önce korkuyor sonra da gülümseyerek, yöresel lezzetlerden tadıyor. Kent dışından merak edip tesise gelen bazı ziyaretçiler de cadı konseptli alanda fotoğraf çekiliyor.

Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor

"ÖNCE KORKU SONRA GÜLÜŞMELER OLUYOR"

Restoranın adının halk arasında nesiller boyu anlatılan bir hikayeye dayandığını ve yörede cadılara cazı denildiğini anlatan tesis yetkilisi Ömer Faruk Şahin, "Büyüklerimiz çocuklar buraya gelmesin, korksunlar diye 'derede cazı var' derlermiş. Öylece ismi 'Cazılar deresi' kalmış. Dedem Almanya'dan gelmiş, burayı almış. Talep ve yoğunluk üzerine de burası büyümüş. Derenin adı 'Cazılar deresi' olduğu için bizde cadılarla süsledik.

Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor

Gelen müşterilerin çocukları korkuyor ama sonradan alışıyorlar. Bunları görünce oyuncak ve figür olduğunu anlıyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz, bizim de hoşumuza gidiyor. Bazı müşteriler bir anda cadıları görünce korkuyor ama sonra tabii gülüşmeler ortaya çıkıyor. Burası ilginç biraz ama korkulacak bir şey yok, insanlar gelsinler, görmeye değer bir yer. Sosyal medyadan görenler geliyor. Aşırı derecede de yabancı turist geliyor" diye konuştu.

Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor

"ÖNCE KORKTUK SONRA ÇEKTİRDİK"

Samsun'dan tesise gelen Emel Özdemir, gezinirken cadılardan korktuğunu belirterek, "İlk kez geliyorum. Sosyal medyadan gördük. Eşimle beraber gelmek istedik. Herkese tavsiye ederim. Önce korktuk ama sonra da severek fotoğraf çektirdik" dedi.

Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor

Karadeniz turu için Antalya'dan gelen Berrak Deniz ise "Burayı çok methettiler. Tabiat zaten çok güzel, burası keyifli bir yer. İlk başta ürkütücü, her yerden cadı çıkıyor. Çocukluğumuzda karanlık yerlerden, cadılardan korkardık şimdi yakından gördük. Keyifli bir alan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Arap turistler Trabzon'daki korku filmlerini aratmayan tesise akın ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ferrari Alonso:
    Laz aklı diyelim. Yani yok akıl 31 27 Yanıtla
  • yapay zeki:
    Maketler eşliğinde her yerde yiyebileceğiniz balığı daha küçük porsiyonlar ile iki katı fiyata yeme zevkinide tattırıyor . Yaşasın Arap Baharı hayranları 23 8 Yanıtla
  • Züliş Züliş:
    İstemiyoruz turist önce gezip keşfedim sonra terör oluyorlar bizim ülkemiz bize anca yetiyor 6 6 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    İlkin normal laz vatandaşların maketi sandım burunlar Tıpatıp aynı 5 4 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Cazı Deresi Trabzon'da gezilecek yerler arasında çok otantik bir yer tavsiye ederim. 2 4 Yanıtla
  • Ahmet Sagir:
    Şu aşağıdaki yorum yapan şahıs resmen aşağılayıcı ve bölücü yorumlar yapıyor bunu nasıl yayınlıyorsunuz pes yani 4 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Çõl fareleri karadenizide kirletti potnus rumu tayyibin sayesinde 3 2 Yanıtla
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