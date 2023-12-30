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Korkunç kazada hayatını kaybeden kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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Korkunç kazada hayatını kaybeden kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden Sevgi Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelenleri karşılayan Sevgi Sarıoğlu'nun engelli eşi Cemal Sarıoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

30.12.2023 - 17:36,
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Korkunç kazada hayatını kaybeden kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi

BOLU - Bolu- Mudurnu kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybeden Sevgi Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye gelenleri karşılayan Sevgi Sarıoğlu'nun engelli eşi Cemal Sarıoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Bolu-Mudurnu kara yolunda Yenisefa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Arif K. yönetimindeki 14 AAC 261 plakalı yolcu minibüsü ile Bolu istikametine giden Dursun D. idaresindeki 54 SB 694 plakalı yem kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu taşıyan Ford marka servis minibüsü kağıt gibi yırtıldı. Meydana gelen kazada minibüste yolcu konumunda bulunan Abdülbaki R., Sercan K., Ertuğrul Y., Sevgi Sarıoğlu ve kamyon sürücüsü Dursun D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan Sevgi Sarıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenen Sevgi Sarıoğlu'nun cansız bedeni, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Sevgi Sarıoğlu'nun yakınları ise gözyaşlarına boğularak sinir krizleri geçirdi. Aile tarafından Sevgi Sarıoğlu'nun cenazesi teslim alındı. Hayatını kaybeden kadın Mudurnu ilçesi Bulanık köyünde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye gelenleri karşılayan Sevgi Sarıoğlu'nun engelli eşi Cemal Sarıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.

Korkunç kazada hayatını kaybeden kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Kaynak: İHA
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