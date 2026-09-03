Korkut\'ta düzenlenen yaz okulu şenliğinde çocuklar sporla doyasıya eğlendi

Muş'un Korkut ilçesinde düzenlenen "GSB Yaz Okulları Kapanış Şenliği"nde çocuklar, spor ve oyunlarla keyifli bir gün geçirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Korkut Gençlik Merkezince Korkut Spor Salonu ve bahçesinde gerçekleştirilen şenlik, çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Şenlikte halat çekme, çuval yarışı ve parkur oyunlarında yarışan çocuklar, futbol, basketbol ve kort tenisi oynadı. Çocuklara çeşitli ikramlar da sunuldu.

Sporcularla sohbet eden ve onlarla pasta kesen Korkut Kaymakamı Ahmet Sami Meram, şenliğin güzel geçtiğini belirterek, "Çocuklarımızın yaz tatilini sporla, oyunla ve verimli etkinliklerle geçirmelerini önemsiyoruz. Bugün de onların mutluluğuna ortak olduk. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı spora yönlendirmeye ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Korkut Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cihat Duygu da yaz dönemini yoğun ve verimli geçirdiklerini ifade ederek, "Şenliğimizde futbol, basketbol, farklı spor etkinlikleri, oyunlar ve yarışmalar var. Mısır, limonata ve pamuk şeker ikramlarımızla çocuklarımızın gönüllerince eğlenebileceği güzel bir ortam hazırladık. Aslında bu şenlik, yaz boyunca yaptığımız çalışmaların bir özeti. Çocuklarımızı farklı spor branşlarıyla buluşturduk." diye konuştu.

Duygu, Gençlik Merkezi'nde yaz boyunca filografi, ebru, ahşap boyama, el sanatları ve heykel dökümü gibi atölyelerin düzenlendiğini, ayrıca sinema salonunun hizmete sunulduğunu, gençlerin kitap okuyup ders çalışabileceği kitap kafenin hazırlandığını dile getirdi.

Şenliğe katılan Damla Düşünmez ise "Bugün şenliğe geldik. Birçok oyun oynadık. Basketbol ve kort tenisi oynadık, farklı yarışmalara katıldık. Gerçekten unutulmaz bir gün yaşadım." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, sporcular, çocuklar ve aileleri katıldı.