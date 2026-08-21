Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce koruma altındaki çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi.

İnece Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Kırklareli Valisi Uğur Turan'da katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Turan, etkinlikte çocuklarla bir süre sohbet etti.

Devletin en önemli sorumluluklarından birinin çocukların güvenli, huzurlu ve sevgi dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Turan, koruma altındaki çocukların kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri için tüm kurumların var güçleriyle çalıştığını belirtti.

Çocukların yüzündeki her tebessümün geleceğe bırakılmış bir umut olduğunu aktaran Turan, mutluluğu ve geleceği için sevgi, şefkat ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş da katıldı.