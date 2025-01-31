Kosova Büyükelçisi AA Fotoğraf Yarışmasında - Son Dakika
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Kosova Büyükelçisi AA Fotoğraf Yarışmasında

Kosova Büyükelçisi AA Fotoğraf Yarışmasında

Agon Vrenezi, Anadolu Ajansı'nın fotoğraf oylamasına katılarak önemli eserleri değerlendirdi.

31.01.2025 10:48
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Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vrenezi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların çok önemli olduğuna işaret eden Vrenezi, tercihini Emin Sansar'ın "Listeler" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Vrenezi, Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin ardından başkent Şam'daki El Müctehid Hastanesi'nde yakınlarını arayanların, morgun önündeki duvara asılan fotoğraflardan kimlik tespiti yapmaya çalışan insanların yer aldığı fotoğrafa ilişkin, "Savaşların ve travmaların insani boyutu, savaş bittikten sonra bile uzun süre devam edecek." dedi.

Büyükelçi Vrenezi, fotoğrafın ayrıca Suriye'deki rejimin varlığı sırasında işlenen suçların hesabının verilmesi gerektiğini de ortaya koyduğunu söyledi.

Vrenezi, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş imzalı "Otlar arasında" başlıklı kareyi seçerek, "Doğanın güzelliğini sergileyen güzel kuş." yorumunu yaptı. Büyükelçi, kategorideki diğer karelere ilişkin, "Bunlar son derece güzel fotoğraflar." değerlendirmesini yaptı.

"Haber" kategorisinde de çok iyi fotoğrafların yer aldığını söyleyen Vrenezi, Katie McTiernan'ın "Azap yolu" karesini seçti.

Büyükelçi, göç meselesinin insanlık açısından büyük önem taşıdığını ve aileler için çok fazla travmaya neden olduğunu ifade etti.

"Günlük Hayat"ta dünyanın çeşitli yerlerinden çeşitli fotoğrafların yer aldığını belirten Vrenezi, Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" karesini oylayarak, "Fotoğrafta görüldüğü gibi madencilerin yüzleri, kömür ocaklarında çalışmaktan dolayı toz içinde. Bu, madencilerin dayanışmasını, birliğini ve direncini gösteriyor." diye konuştu.

Vrenezi, "Spor"da Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasının 20. yılı dolayısıyla köprünün çevresinde düzenlenen etkinliklerde meşalelerle atlayışın kaydedildiği "Gece atlayışı" fotoğrafını beğendi.

Samır Jordamovıc imzalı fotoğrafa ilişkin Vrenezi, "Köprünün ardındaki tüm hikaye ve Bosna halkının dayanıklılığı, oy vermek istediğim spor etkinliğinin çok ötesine geçiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova Büyükelçisi AA Fotoğraf Yarışmasında - Son Dakika

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